Hasta el último euro: la advertencia que le hacen al Real Madrid por el fichaje de Eriksen

Una de las metas del Real Madrid en el mercado de fichajes que se viene es la contratación del volante del Tottenham, Christian Eriksen. La llegada del mediocampista danés depende de una caída en las negociaciones con Manchester United por Paul Pogba, quien ya ha mostrado su intención de salir de Old Trafford. No obstante, los 'Spurs' no se la pondrán fácil a la 'Casa Blanca'.

Así lo aseguró este martes el también ex jugador del Tottenham y Manchester United, Dimitar Berbatov. El internacional con la Selección de Bulgaria sostuvo que al Real Madrid se la pondrán prácticamente imposible con tal de llevarse a Christian Eriksen al Santiago Bernabéu.

" ¿Cuánto creen que cuesta una figura como Eriksen? Quién sabe. Lo que sí se es que el Madrid y otros equipos que lo quieran fichar pueden prepararse porque el presidente Daniel Levy les va a sacar hasta el último centavo por él", fue lo que sostuvo el popular 'Berba-Goal' en declaraciones que recoge el diario español AS.

También, se dio tiempo de comentar una posible incorporación de Pogba al conjunto de Zinedine Zidane. "Yo, la verdad, tengo muchas ganas que se quede (en el United). Es una gran persona y magnífico futbolista. A veces los demás se ponen a criticar demasiado y eso se convierte en cualquier cosa, menos algo constructivo", señaló.

De otro lado, Real Madrid tiene la mira puesta en sus próximos tres rivales para lo que resta de la campaña de LaLiga Santander. Villarreal, Real Sociedad y Betis son los rivales que se le vienen al conjunto de 'Zizou' para terminar la mala campaña en el campeonato español.

