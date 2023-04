Barcelona vs. Getafe se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus y Movistar por la fecha 29 de LaLiga Santander 2022-23. El encuentro está programado para este domingo 16 de abril desde las 9:15 a.m. y se disputará en el Coliseum Alfonso Pérez. El elenco dirigido por Xavi Hernández prácticamente ya tiene asegurado el campeonato y solo es cuestión de tiempo para que levanten un nuevo título, por lo que llega como el favorito para llevarse la victoria en condición de visitante. Depor te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Barcelona y Getafe juegan por la fecha 29 de LaLiga Santander. (Video: Barcelona / Twiiter)

Barcelona vs. Getafe: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Marcos Alonso, Balde; Sergi Roberto, Busquets, Gavi; Raphinha, Ansu Fati, Lewandowski.

