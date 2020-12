Real Madrid vs. Elche se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 16 de LaLiga Santander, este miércoles 30 de diciembre desde las 3:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de ESPN Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga y Mitele Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue todas las incidencias de este partidazo.

Motivado por sus cinco triunfos ligueros consecutivos, Real Madrid (2° con 32 puntos) tendrá su última presentación del año, cuando visite a Elche (16° con 15 unidades), ante el que podrá contar con Eden Hazard. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Manuel Martínez Valero.

Real Madrid vs. Elche: horarios del partido

México - 2:30 p.m.

Perú - 3:30 p.m.

Ecuador - 3:30 p.m.

Colombia - 3:30 p.m.

Bolivia - 4:30 p.m.

Venezuela - 4:30 p.m.

Chile - 5:30 p.m.

Paraguay - 5:30 p.m.

Argentina - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.

Brasil - 5:30 p.m.

España - 9:30 p.m.

En su mejor momento de la temporada y una racha que se va acercando a la que le dio el título tras el confinamiento, el Real Madrid sale de su ciudad, con el foco nuevamente puesto en Eden Hazard. 32 días después regresa el belga en un nuevo intento por responder a las expectativas.

Tres partidos duró su último intento. Con sus problemas de tobillo que condicionaron su primer curso al fin superados, fue una rotura muscular en su muslo derecho lo que le dejó de nuevo un mes fuera de combate. En Elche disputará su séptimo partido de la temporada.

Sin rotaciones y dando continuidad a los que le han respondido en el terreno de juego, Zinedine Zidane le dirá adiós al 2020, con la opción de introducir dos retoques en el once con el regreso tras una sobrecarga de Luka Modric, por el uruguayo Fede Valverde, y la esperada vuelta de Hazard que ocupa el hueco que deja por lesión el brasileño Rodrygo.

Es la única baja de una enfermería de Real Madrid, que al fin se vacía para alivio de Zidane. El técnico encontró referentes como el belga Thibaut Courtois, con solo dos goles encajados en las seis victorias consecutivas (incluida una de la Champions League), y el regreso de la inspiración goleadora del francés Karim Benzema.

“El equipo se encuentra bien y estamos contentos de volver a jugar. El campo del Elche es difícil y es un equipo que acaba de subir y que lo está haciendo muy bien. Queremos seguir con lo que estamos haciendo”, advirtió ‘Zizou’ en la rueda de prensa previa.

El Elche recibe al Real Madrid en un duelo de rachas en el que el equipo ilicitano intentará frenar su caída libre en la clasificación tras un inicio de competición prometedor. Suma ocho jornadas consecutivas sin ganar, lo que le ha dejado a las puertas de la zona de descenso.

Elche ha tenido que preparar el partido sin su entrenador, Jorge Almirón, confinado por positivo en coronavirus y tras perder el efecto efervescente de los primeros meses de la competición, en los que llegó a situarse en la octava plaza.

Real Madrid vs. Elche: probables alineaciones

Elche: Edgar Badía, Barragán, Gonzalo Verdú, Josema, Sánchez Miño, Josan, Marcone, Guti, Fidel, Pere Milla y Lucas Boyé.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Lucas Vázquez, Hazard y Benzema.

Con información de EFE.





