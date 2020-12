Lionel Messi reveló el último domingo, en entrevista con Jordi Évole, que tomará una decisión sobre su futuro en el Fútbol Club Barcelona recién a final de temporada. El genio argentino quiere pensar bien las cosas, aunque según la ‘Cadena Ser’, ya habría definido su futuro en el mercado de fichajes de verano, en donde Leo debe tomar la decisión en cuanto a su continuidad.

De acuerdo al periodista José Antonio Ponseti, Messi seguirá siendo jugador azulgrana hasta el verano de 2023, independientemente de quien sea el nuevo presidente azulgrana. Tras este periodo, el crack sudamericano se mudaría a Miami con toda su familia.

“Se me se hace difícil pensar que Messi se vaya ir ahora del Barça, salvo que pase algo, y haya otra hecatombe y volvamos a donde estábamos este verano, la idea de Messi es aguantar en Barcelona hasta el 2023″, empezó contando Ponseti.

“Entonces llevaría a sus hijos a estudiar a Miami para que hagan tres o cuatro años de ‘high school’ y que de ahí salten a la universidad. Eso es lo que él quiere”, agregó la citada fuente sobre el futuro del crack rosarino, quien ha ganado cuatro Champions League con el Barcelona.

El goleador histórico del FC Barcelona posee ya un lujoso departamento en la zona más exclusiva de la ciudad de Florida. Ese sería el punto de inicio para, posiblemente, la última aventura futbolística de Messi, quien para el verano de 2023 ya tendrá 36 años.

Coquetea con la MLS

Messi no se pronunció sobre el posible interés de grandes clubes europeos como el París Saint-Germain o el Manchester City por hacerse con sus servicios. Sin embargo, preguntado sobre si piensa salir de Barcelona, Leo mostró su deseo de poder jugar o vivir en Estados Unidos en un futuro indeterminado.

“Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”, afirmó ‘La Pulga’. Las declaraciones de Messi reavivaron las especulaciones sobre los equipos que podrían llegar a atraer al argentino.

Entre las escuadras siempre mencionadas está el Inter Miami, copropiedad del ex jugador inglés David Beckham, que ya ha demostrado su capacidad de reclutar a grandes nombres del fútbol mundial como el argentino Gonzalo Higuaín y el francés Blaise Matuidi, ambos llegados en los últimos meses procedentes de la Juventus.





