En el Estadio de Vallecas, Real Madrid vs. Rayo Vallecano chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 25 de LaLiga. El partido, que será trascendental para la escuadra merengue en su objetivo de seguir en la punta de la tabla de clasificaciones, comenzará desde las 8:00 de la mañana (hora peruana) y 02:00 p.m. (hora española). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN para América Latina, mientras que Movistar será la señal encargada pasar el duelo en España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Aunque no se trata de un derbi, hay gran expectación cuando los cuadros madrileños compiten, sobre todo si el encuentro tiene lugar en Vallecas. En cuanto a las equipaciones, en esta temporada en particular, ambos conjuntos tienen metas distintas. Por ejemplo, el Rayo se encuentra en una posición estancada en la mitad de la tabla de clasificación, lugar de donde quiere ascender.

En contraste, el Real, líder del certamen, busca añadir otro título a su palmarés. A pesar de esto, la situación en este partido podría traer sorpresas, especialmente si recordamos el empate que los Rayistas lograron en el Santiago Bernabéu en la primera mitad de la temporada. Por lo tanto, ahora que juegan en casa, los locales buscarán darlo todo para obtener un resultado favorable.

La Franja, además, llega con solo cinco victorias en 24 partidos de LaLiga. La directiva de la institución deportiva ha tomado medidas drásticas. Francisco Rodríguez y su equipo técnico han sido destituidos debido al bajo rendimiento en la acumulación de puntos. Ahora, el nuevo entrenador, Íñigo Pérez, de 36 años, se enfrenta al desafío de comenzar su mandato con una victoria.

Mientras tanto, Real Madrid llega tras vencer al Girona, eliminando así a su último contendiente en la carrera por el campeonato. Sin embargo, a lo largo de la campaña, el equipo ha enfrentado numerosos problemas de lesiones. A pesar de ello, Carvajal y Tchouameni destacaron brillantemente en posiciones inusuales, como centrales, en la jornada anterior, lo que podría llevar a Ancelotti a volver a contar con ellos en esa posición.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

Real Madrid vs. Rayo Vallecano se enfrentan por LaLiga en el Estadio de Vallecas, este domingo 18 de febrero, desde las 08:00 a.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a partir de las 10:00 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 09:00 a.m. En el caso de España, desde las 02:00 p.m. y en México a las 07:00 a.m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

El partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano será transmitido por las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. En México será a través de SKY Sport. En tanto, en España vía Movistar LaLiga TV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Rayo Vallecano?





