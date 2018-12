Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, negó este jueves que el fichaje de Exequiel Palacios por el Real Madrid esté confirmado y aseguró que ni Florentino Pérez ni nadie del club español mencionó al centrocampista cuando estuvieron en Madrid para jugar la final de la Copa Libertadores.



"Con el Real Madrid solo hablamos en una oportunidad. Emilio Butragueño (director de relaciones institucionales del Real Madrid) llamó a Enzo Francescoli (director deportivo de River) y le dijo que les gustaría hablar con nosotros por el jugador. Pero cuando estuvimos en España no nos dijeron nada", reveló D'Onofrio a Radio La Red desde los Emiratos Árabes Unidos.



El directivo reconoció que el agente de Palacios "estuvo negociando" con el club español, pero aseguró que hasta el momento no hubo una oferta formal.



"Por ahora el único que se va es (Gonzalo) 'el Pity' Martínez (al Atlanta United). Nadie del Madrid, ni Florentino Pérez, me habló por Exequiel Palacios", añadió luego en una entrevista con TyC Sports.



D'Onofrio contó que vio la victoria de River Plate por 3-1 ante Boca Juniors en un palco del Santiago Bernabéu junto a Pérez, presidente del Real Madrid.



Sin embargo, aseguró que el directivo del club español no mencionó ni habló sobre el posible fichaje de Palacios.



El 'Millonario' se consagró campeón de la Copa Libertadores el 9 de diciembre en Madrid al vencer a Boca Juniors por 3-1 en el partido de vuelta tras el empate 2-2 de la ida.



Para D'Onofrio, este título es el "más importante de la historia" del club y por eso no está "triste" por la derrota por penaltis tras empatar 2-2 este martes ante el Al Ain en la semifinal del Mundial de clubes.



"Por supuesto que me hubiese gustado jugar la final del sábado (ante el Real Madrid), pero siento que me sacaron un peso de encima. Ahora vamos a empezar a vivir la verdadera fiesta: la victoria contra Boca", dijo D'Onofrio desde los Emiratos Árabes Unidos, donde este sábado se jugará el partido por el tercer puesto entre River Plate y el Kashima japonés.



"Ahora ya está, chau. Estoy acá, tomándome un trago con un amigo y viendo esta mezquita. Ahora vendrán los festejos y los disfrutaremos", añadió.



River Plate regresará a Argentina el domingo y celebrará la obtención del título en el Monumental ante sus hinchas. EFE