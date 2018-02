Es en serio: Facebook nunca deja de sorprendernos. Y es que no es solo aquella red social en la que puedes chatear, encontrar amigos y realizar todo tipo de publicaciones. También es la plataforma en la que se comparte virales de cualquier clase y hoy destaca la pesadilla que vivió un hincha del Valencia tras lanzar una piedra contra el autobus del Barcelona.



Finalizado el partido de la Copa del Rey y cuando el equipo azulgrana se alistaba para partir al aeropuerto, una de las personas que rodeaban la movilidad 'Culé' tiró un contundente objeto contra uno de los vidrios, tal como se ve en un video de Facebook que viene circulando en varias fan pages.



Lejos de ignorar la agresión y dejarlo como un incidente más en su paso por Mestalla, el jefe de seguridad del FC Barcelona paró el autobús para averiguar quién había sido el responsable. Entre los testigos y las cámaras, la publicación de Facebook dejó ver al culpable.



La agresión al bus del FC Barcelona que es viral. (Cuatro)

Como era de esperarse, la policía de Valencia se puso en acción, cercó el estadio de Mestalla y tras unos minutos, en una de las puertas recinto, encontró al responsable de la luna rota de la móvil del FC Barcelona. Según se ve en el viral de Facebook , Ernesto Valverde pudo terminar herido.



"No se mueva. Alto allí", se escucha que los agentes del orden le gritaron al hincha del Valencia, quien vio como su fechoría terminaba en una auténtica pesadilla. El sujeto terminó detenido, aunque luego se supo que fue puesto en libertad tras pagar una multa.



Las reacciones de los hinchas en Facebook no se hicieron esperar. Los comentarios criticaron el accionar del hincha valenciano pues creen que no representa los valores del club. Lo que pensó que se trataba de una simple travesura, terminó perjudicándolo más de lo debido.



