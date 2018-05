Los hinchas del Levante han sido los que terminaron con una gran sonrisa en la penúltima fecha de la Liga Santander. Y es que le ganaron 5-4 al Barcelona en Valencia y con memes se burlaron a través de Facebook . Ni con Gerard Piqué y Luis Suárez en cancha los culés mantuvieron el invicto.

Tras el cotejo, en las redes sociales se publicó un video de la discusión que tuvo el defensor azulgrana con el árbitro Mario Melero. Las imágenes ya son viral .

Según se pudo ver, el juez tuvo grandes palabras hacia Piqué . "No me amenaces, no me amenaces", fue lo que le dijo tras amonestarlo. Ante esto, el zaguero no se quedó tranquilo. "Tú me estás amenazando", se pudo ver en Facebook .

La cosa no quedó allí ya que ambos siguieron discutiendo tras el encuentro. No cabe duda que el defensor catalán no estuvo de ánimos al perder el invicto en la jornada 37 del fútbol español.