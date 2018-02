Han pasado 30 días desde que Yerry Mina fue presentado, con bombos y platillos, como el flamante refuerzo del Barcelona para afrontar lo que resta de la temporada 2017-18 y los próximo años. Han pasado 30 días en los que millones de colombianos celebraron el fichaje. Ha sido un mes tan especial que el club compartió un video en Facebook en la que revive los momentos del defensa hasta ahora.

"Con la leyenda de un mes de Yerry Mina en el Barcelona", la entidad azulgrana preparó un video especial en Facecook en el que muestra todas las imágenes del exfutbolista de Palmeiras. Es infaltable las pruebas médicas y su primer contacto con sus nuevos compañeros

En el video de Facebook tampoco podía faltar la primera vez que Yerry Mina pisó el Camp Nou, se lució con algunas dominadas y y se sacó los 'chimpunes' por un motivo religioso. Los primeros entrenamientos y el debut ante el Valencia por la Copa del Rey también están en el compilado.

El defensa colombiano Yerry Mina , que el reciente domingo ante el Getafe (0-0) debutó como titular con el Barcelona , lamentó no haber logrado el tanto de la victoria en un remate de cabeza que ha cruzado demasiado en la recta final del partido.



"Sabía que me iba a quedar una y tenía que aprovecharla, pero no se dio. Hay que seguir trabajando y seguir haciendo remates en cada entrenamiento", declaró a la conclusión del partido.



El central sudamericano no ha podido celebrar con un triunfo su estreno en la Liga Santander, donde el Barcelona ha sumado su segundo empate consecutivo.