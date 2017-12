El Barcelona tiene un gusto recurrente en los cracks del Atlético de Madrid . Hace un par de años fue Arda Turan, hoy es Antoine Griezmann y hace poco fue Saúl Ñíguez. Tal como lees, el crack español estuvo en la órbita azulgrana en verano de 2017 y pudo convertirse en el flamante fichaje 'Culé' de no ser porque los 'Colchoneros', inesperadamente, subieron su cláusula.



Así lo ha revelado el propio director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, en una entrevista con el programa radial 'El Transistor'. Allí, el dirigente del equipo rojiblanco explicó el factor por el que el presidente azulgrana desistió en el fichaje.

"Bartomeu me llamó este verano para decirme que necesitaban un jugador de las características de Saúl Ñíguez y que tenían intención de pagar su cláusula. Lo que no sabía es que tres días antes habíamos firmado el nuevo contrato y su cláusula subía de 80 a 150 millones", explicó Marín.



De otro lado, el Atlético de Madrid ha asegurado la continuidad de Griezmann hasta el final de temporada. Con una cláusula de 200 millones de euros, Marín ve imposible que un club vaya a fichar al francés en enero.



"Por supuesto que Griezmann va a continuar en el Atlético en la segunda vuelta. El club no va a negociar ahora y es prácticamente imposible que ningún equipo pague su cláusula de rescisión ahora. Hasta el día 1 de julio la cláusula de Griezmann son 200 millones de euros. Pero más allá de cláusulas, creo que Antoine está bien. Nos ha costado tanto juntar a Griezmann y Costa que la idea es que puedan estar varios años juntos en el equipo. El Atlético no tiene ninguna intención de traspasar a Griezmann", agregó.