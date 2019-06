¿Se queda o se va? La autocrítica de Coutinho tras su temporada en el Barcelona

Para muchos, la felicidad es relativa, para Philippe Coutinho es sentirte bien haciendo las cosas que te gustan de la mejor manera. El extremo brasileño se encuentra en su país concentrado para lo que será la Copa América (comienza este viernes y la 'Canarinha' se enfrentará en el debut a Bolivia) y se dio un tiempo para referirse a lo que fue su tan discutida temporada en el Barcelona.

" No he tenido una gran temporada. He estado por debajo de lo que esperaba y de lo que la gente esperaba de mí. Pero solo ganamos confianza con trabajo y yo he trabajado duro", comentó el brasileño, quien ha tenido un gran rendimiento en los dos amistosos que jugaron ante Catar y Honduras.



Para muchos, el jugador brasileño rinde donde se siente feliz y contento. Ya lo demostraron Ronaldinho en su momento y Neymar cuando llegó al Barcelona: si les cortan libertadores o revisten mucha presión, su rendimiento puede variar.



Para Thiago Silva, Coutinho rinde en Brasil porque es feliz. "En los dos amistosos ha sido el mejor en el campo, no sólo por sus pases y sus goles, también por su defensa. Está encontrando su felicidad de nuevo", comentó el zaguero.



Se viene la Copa América y Coutinho quiere obtener su primer título con su Selección. Tras ello, su futuro parece no estar en el Barcelona. Es más, podría terminar en el Manchester United en un trueque que quiere finalizar el Barza con Marcus Rashford.

