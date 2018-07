La Liga es una especie de seguro para el Barcelona ; la Champions League, un deseo que no parece ser realidad. En medio del reinado del Real Madrid, los catalanes no dejan de fichar. Como si fuera la era de Florentino Pérez a inicios de siglo, la dirigencia culé ultima fichajes de calidad para hacer un nuevo ‘Dream Team’. No solo basta con Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé y los recientes fichajes de Lenglet y Arthur, Barcelona pretende mucho más.



Además de sus dos recientes refuerzos, Barcelona plantea las contrataciones de Willian (Chelsea) y Adrien Rabiot (PSG). El primero es complicado, mientras que el segundo se hace más factible por su suplencia en la entidad parisina. En la dirigencia ‘Blue’ se espera recibir un poco más de 70 millones de euros por el extremo brasileño, aunque en el Barza hay un plan que podría contentar a Roman Abramovich como otros miembros de la directiva.



El Barcelona plantea pagarles 50 millones más 10 en variables en objetivos, de acuerdo a medios españoles. De esta manera, Willian podría vestirse de azulgrana y formar el tridente ofensivo para Ernesto Valverde con Lionel Messi y Luis Suárez. ¿Dembélé? Aún se espera su adaptación a La Liga, así como Deschamps esperaba mucho más de él en el Mundial .



Por otro lado también se encuentra el caso de Rabiot, a quien se ofertaría en otros 40 millones de euros. Nasser Al-Khelaifi no es de dejar ir a sus jugadores, aunque el caso del francés es un poco más singular: no fue seleccionado campeón y tampoco es indiscutible.



Barcelona espera cerrar con estos dos fichajes en los últimos días, mientras aún realizan la pretemporada. A todo por ellos.