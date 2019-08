Sí les da oportunidad: Valverde y los jugadores de La Masía que hizo debutar en el Barcelona

Pareciera que desde que se fue Pep Guardiola, en el Barcelona se han olvidado de La Masía. La verdad es que no es del todo así. Es cierto, las estrellas mundiales que en su momento salieron del equipo ‘B’ (Sergio Busquets, Pedro, Lionel Messi) ya no son una constante, pero sí que sigue habiendo un interés por parte de Ernesto Valverde de ver hacia abajo para darle la oportunidad a jóvenes promesas que se quieren hacer un lugar en el cuadro ‘azulgrana’.

Más allá de la pretemporada, donde los grandes clubes le suelen dar minutos a sus canteranos, en la presente temporada oficial –que lleva dos partidos– el ‘Txingurri’ ya confirmó que no lo pensará dos veces si es necesario darle minutos a las promesas del club. Basta con haber visto el último partido ante el Real Betis (5-2) para darte cuenta de lo dicho.

Sin Lionel Messi, Ousmane Dembélé y Luis Suárez –todos fuera de la convocatoria por lesión– el entrenador extremeño sorprendió a todos poniendo a Carles Pérez (21 años) en el once titular. Todavía con ficha en el equipo ‘B’, el extremo que empezó por derecha ante los andaluces ya había dejado algunas cosas positivas en su debut ante el Eibar en la temporada pasada y en los amistosos del verano europeo.

Un doblete ante el Vissel Kobe (equipo de Andrés Iniesta) fue su carta de presentación y minutos ante el Chelsea, Arsenal y Napoli le dieron los galones necesarios para no achicarse cuando le tocara su turno en la Liga Santander. Y obvio que no lo hizo, en la goleada no desentonó e incluso anotó su primer gol oficial con la camiseta a cuadros del equipo catalán.

No ha sido el único

Así como él, otros jóvenes le agradecerán de por vida la oportunidad a Ernesto Valverde. En total son 13 los que han debutado en su mandato, pero alguno que otro lo ha hecho por muy pocos minutos como es el caso de David Costas, quien solo estuvo en cancha 33 minutos en un triunfo 5-0 del Barça sobre el Real Murcia por la Copa del Rey. Lo mismo sucedió con Jorge Cuenca y Álex Collado, por ejemplo, quienes disputaron 61’ y 84’ minutos en el triunfo y derrota de su equipo ante la Cultural Leonesa y Celta de Vigo, respectivamente. El delantero Abel Ruiz también vivió algo similar cuando jugó 21’ en el triunfo 2-0 ante el Getafe por la Liga Santander 2018/19.

Pero así como hay jugadores que la ven por un rato y luego desaparecen del mapa, otros están llamados a tener mayor continuidad, aunque no sean asiduos en las canchas que visita el Barcelona. En esa lista aparecen los nombres de Chumi Brandariz y Juan Miranda, titulares en tres partidos de Copa la temporada pasada o Moussa Wagué, quien terminó teniendo continuidad en los últimos encuentros de la última liga española que campeonaron. Igual pasó con José Arnaiz, quien debutó en Primera División con el equipo, tuvo participación en cuatro partidos de Copa, pero luego se fue cedido al Leganés (como Marc Cucurella, ahora en el Getafe, antes en Eibar); u Oriol Busquets, quien tuvo minutos en dos partidos en temporadas seguidas.

Ahora, así como Carles Pérez –quien parece será un buen actor de reparto para el ‘Txingurri’– otro debutante en la ‘era Valverde’ al que la gente pide a gritos tiene el nombre de Riqui Puig. Tiene 20 años, ya debutó tanto en Liga como en Copa, y en España lo alucinan como el reemplazante natural de lo que en su momento fueron Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Y es que el jugador del Barça ‘B’ tiene esa tranquilidad entre líneas que pocos muestran, buen pase y un buen giro sobre su propio eje, lo que le permite cuidar el balón con la inteligencia de los grandes.

Un caso particular

Si en su momento, los mencionados sorprendieron teniendo minutos con el primer equipo, uno que le rompió la cabeza a todos por su buen tramo de juego ante el Betis fue Ansu Fati, perteneciente al Juvenil A (dirigido por Víctor Valdés) y quien con 16 años, 9 meses y 25 días se convirtió en el segundo debutante más joven en la historia del club, detrás de Vicente Martínez, quien lo hizo en 1941.

Tras su primer encuentro con el primer equipo, su entrenador –quien también jugó en el equipo y hace muy poco– no dudó en llenarlo de flores. “No tengo ninguna duda de que logrará lo que se proponga, es un asesino del área, es uno de mis reyes, tiene madera de campeón”, señaló el exarquero del aquel Barcelona que consiguió el sextete de la mano de Guardiola.

2. Ansu Fati - 16 años y 298 días (Getty) Ansu Fati estuvo cerca de anotar en su debut con el Barcelona. (Getty)

Será difícil verlo con continuidad por su corta edad y competencia que tiene en su posición, pero que haya sido tomado en cuenta siendo todavía un adolescente habla muy bien del futuro que tiene en el Camp Nou. Messi le dio su bendición tras el partido (subió una foto dándole un abrazo), lo que no deja de confirmar la confianza que hay en un chico que tiene muy buena aceleración, definición y regate.

Valverde ha hecho debutar a 13 jóvenes de La Masía desde que está en el Barcelona. Ninguno se ha consolidado en el equipo titular, pero sí que son opciones para el entrenador, quien espera por fin conseguir la Champions League esta temporada y qué mejor manera de hacerlo que con gente que conoce la casa.

