Nada está dicho aún. A meses de que se abra el mercado de fichajes en Europa, se ha vuelto casi costumbre que el Real Madrid tenga una lista llena de cracks por los cuales negociar para reforzar su plantilla. Sin embargo, ahora, debido a la crisis económica que ha conllevado el brote del coronavirus en el mundo, los ‘merengues’ estarían obligados a hacer unos reajustes.

¿De qué va esto? Pues resulta que dentro de esos cambios o decisiones que tendrá que tomar la directiva del Real Madrid se encuentran los fichajes de dos grandes anhelos del club: el noruego Erling Haaland y el francés Paul Pogba, dos de los favoritos a arribar a la capital española antes de la coyuntura actual.

Y es que según una información de ‘AS’, los planes del Real Madrid de hacerse con ambos futbolistas son ahora “inviables”. No hay dinero en las arcas de la ‘Casa Blanca’ para traer a los dos, por lo que el club tendrá la difícil tarea de decidirse por uno de ellos. ¿Por quién deberían apostar primero?

Paul Pogba, por ejemplo, lleva muchísimo más tiempo en la agenda del Real Madrid que Erling Haaland. El francés es un ‘viejo sueño’ de Zinedine Zidane, que en más de una oportunidad ha hecho saber su deseo de dirigirlo. Caso contrario a lo del delantero noruego, que recién ha saltado a la luz por sus goles esta temporada.

Hoy en el Borussia Dortmund de Alemania, Haaland es el ariete de moda en el Viejo Continente, pero ojo, el Real Madrid ya tiene muchos jugadores en su posición, cosa que no ocurre con Pogba, pues la edad de Luka Modric y Toni Kroos ya comienza a pasar factura. En esta misma línea, la idea es clara, los ''merengues' tienen la última palabra.

Tal y como resalta al final la citada fuente, el madridismo “puede olvidarse de la llegada de Pogba y Haaland juntos", pues la situación no permite ni siquiera soñar con este doble fichaje. Ahora, esto no significa tampoco que alguno de ellos vaya a ser necesariamente traspasado, pero sí que el Real Madrid tendrá que centrar sus esfuerzos en uno u otro. No en ambos.