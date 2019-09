Y todavía no: Carles Puyol rechazó a Bartomeu el puesto de director deportivo del Barcelona

► Morata recibió doble amonestación en un minuto y no estará ante el Real Madrid



Es uno de los ídolos del club, identificado con la ciudad y la institución, baluarte del que fue para muchos el mejor equipo de la historia: el Barcelona de Guardiola, pero todo ello no fue motivo suficiente para que Carles Puyol acepte volver al Camp Nou como director deportivo. Así lo hizo saber el propio exfutbolista campeón del mundo con España en el 2010 a través de sus redes sociales.



Buenas tardes a todos,



En las últimas semanas se han publicado distintas noticias sobre mi posible incorporación al FC Barcelona como Director Deportivo. Es por ello que me siento en la obligación de comunicar a toda la familia culé que, después de sopesarlo mucho, — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 25, 2019

" Después de sopesarlo mucho, he decidido no aceptar la oferta del Club. No ha sido una decisión fácil, ya que siempre he dicho que me gustaría volver a la que considero mi casa, pero diversos proyectos personales en los que me encuentro inmerso me impedirían en estos momentos prestarle la dedicación exclusiva que el cargo merece", dijo Puyol en Twitter.



"Querría agradecer al club la confianza depositada en mí al ofrecerme esta posición de tanta responsabilidad", agregó.



El presidente del club catalán, Josep María Bartomeu, dijo este mes que esperaba convencer a Puyol para que asumiera el cargo y volviera al Camp Nou, donde jugó como defensor durante toda su carrera, entre 1999 y 2014.

