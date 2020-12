Neymar no solo fue la gran figura en el triunfo del PSG ante Manchester United por Champions League. El brasileño también dejó una de las frases más importantes de la semana, donde manifestó su deseo de volver a juntarse con Lionel Messi para la siguiente temporada.

Aunque el astro del equipo parisino no dejó claro si este reencuentro se daría en Francia o España, sus palabras hicieron ilusionar a más de un hincha catalán. Por ello, Joan Laporte, expresidente y precandidato a las elecciones del equipo blaugrana, se refirió a las palabras de ‘Ney’.

“No me preocupan sus palabras. Tengo cosas a decir pero no lo dire para no desestabilizar al equipo. El equipo va a más, no hay que desestabilizar al equipo. No entraré en este juego y dar nombres de jugadores que puedan venir”, dijo en diálogo con Catalunya Radio.

“Es normal que lo diga, son amigos y tienen una jerarquia establecida entre ello. Es normal esta relación. Espero que Leo pueda esperar y escuchar la propuesta del nuevo presidente del Barcelona”, añadió.

Cabe precisar que Neymar tiene contrato con París Saint-Germain hasta el 2022 y con la próxima finalización del vínculo entre Messi y Barcelona, lo más probable es que sea el argentino sea quien se podría unir al equipo galo.

Ante esta situación, Laporta no descartó que la ‘Pulga’ pueda renovar una vez más con el equipo de la Ciudad Condal, aunque para hablar de ello, primero tendrá que ganar las elecciones.

“Tenemos contacto con Leo, se que me aprecia, nos respetamos, pero no hemos hablado de la renovación. Necesito ser presidente para cumplir la propuesta que le pueda hacer. Messi te garantiza a aspirar a poder ganarlo todo. Quiero que se quede en el Barça”, finalizó.

