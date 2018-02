Arthur se encuentra prácticamente en el Barcelona. El presidente del Gremio , Romildo Bolzan Jr., charló con UOL Esporte sobre las posibilidades de que el volante brasileño se marche a Cataluña en el mercado de verano, a lo que su respuesta fue contundente. “ Arthur se quedará con nosotros hasta diciembre. Todas las partes estamos de acuerdo con eso. Se queda hasta el 2018 si las negociaciones se completan. Repito, si las negociaciones se completan”, respondió el directivo al medio brasileño en una noticia que ha sido rebotada en toda España.



¿Qué es lo que pasa? Barcelona y Gremio aún no se ponen de acuerdo con la propuesta económica. Los azulgranas ofrecieron 30 millones de euros por el pase del futbolista, a los que los de Porto de Alegre habrían pedido 20 más. Bolzan espera una nueva oferta por parte de la entidad azulgrana para cerrar una operación que tarde o temprano se acabará completando, ya que el jugador solo quiere vestir la camiseta del Barza. No contempla otra posibilidad.



Por otra parte, Bolzan Jr. no quiso comentar una supuesta oferta del Mónaco por el jugador pretendido por el Barcelona. "En este momento el traspaso está incompleto, en compás de espera. En este momento solo puedo decir eso", comentó respecto al que será, si no hay un giro radical de guión, nuevo jugador del Barça en los próximos meses.



Si llega irse a Cataluña, según apuntó el diario 'Mundo Deportivo' en su edición digital, Arthur estaría dispuesto a ser prestado año y medio con tal de llegar al Barcelona en el año 2020. Y es que, por el momento, las tres plazas de jugadores extracomunitarios están más que copadas en Camp Nou con Yerry Mina, Philippe Coutinho y Paulinho.



Arthur conoce que si bien es cierto que Ernesto Valverde lo quiere, no tendría lugar en el plantel. Es por ello que tomó la decisión de firmar por el 'Barza' (lo más probable a mediados de 2018) y quedarse cedido en el Gremio. A mitad del año 2019 sería prestado a un conjunto español para que gane minutos y luego, en enero de 2020, finalmente jugaría al lado de Lionel Messi, Ivan Rakitic y otras figuras.