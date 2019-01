Confirmado: De Jong fichó por el Barcelona tras una llamada de Messi, pero le costó entenderlo

El fichaje de Frenkie de Jong por el FC Barcelona fue un 'culebrón' de mercado. Cuando el holandés parecía tener todo listo para desembarcar en Camp Nou en verano de 2019, el PSG se metió entre los palos y casi lo convence de dejar tirado a los azulgranas para recalar en el Parque de los Príncipes.



Afortunadamente, el FC Barcelona tiene en Lionel Messi no solo al mejor jugador del mundo, también a un tipo con gran poder de convencimiento. Y es que enterado que el fichaje de De Jong corría peligro, el 'D10S' del fútbol tomó el teléfono y se puso en contacto con el volante del Ajax para convencerlo de que ponerse la camiseta azulgrana era la mejor opción.

Así lo ha revelado John de Jong, padre del futbolista, en una entrevista radial. Sobre el holandés contó que este recibió una llamada de Messi y aunque el lenguaje fue un obstáculo, Frenkie entendió el mensaje: Leo y sus compañeros que lo quieren en el FC Barcelona.



"Lionel Messi llamó personalmente a Frenkie. Fue difícil porque Messi no habla inglés", contó el padre de De Jong, quien se unirá al FC Barcelona a mitad de año tras un acuerdo por 81 millones de euros.

De Jong la tenía clara

Frenkie de Jong tuvo la chance de no firmar por Barcelona y marcharse tanto al PSG como al Manchester City. ¿Por qué aceptó al final ponerse la camiseta azulgrana? Pues el mismo volante de 21 años lo explicó en entrevista con 'Voetball'.



"La verdad que fui a Manchester y París para conversar con Pep Guardiola y Thomas Tuchel. Mi decisión no fue contra ellos, sino a favor del 'Barza'. El reto que me espera es genial y respeto a Francia, pero no me veía allí por diez años", dijo De Jong.