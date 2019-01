¿El tiempo le dio la razón? El vaticinio de Klopp para Coutinho cuando se obsesionó en llegar al Barcelona

Philippe Coutinho es el jugador más caro en la historia del FC Barcelona . Sin embargo, en los últimos meses, el brasileño ha caído en el pozo de la irregularidad. De ser un indiscutible para Valverde, ha pasado a ser un jugador más en la plantilla, tal como lo vaticinó Jürgen Klopp hace casi dos años.



En mayo de 2017, cuando Coutinho empezaba a sonar con fuerza en el FC Barcelona, el DT de Liverpool trató de convencerlo de no irse a España con el argumento de que su talento no le alcanzaría para convertirse en un indiscutible. Y hasta el momento, el tiempo le da la razón al alemán.



"Quédate aquí y terminarán construyendo una estatua en tu honor. Ve a otro lugar y acabarás siendo otro jugador. Aquí puedes ser algo más", le dijo a Klopp a Coutinho un mes antes de la apertura de mercado de verano 2017. Finalmente, el brasileño se quedó, pero no por mucho tiempo.

Y es que en enero del año pasado, tras perder a Neymar y con Dembélé en fase de adaptación, el FC Barcelona fue a la carga por Coutinho. Por un total de 140 millones de euros, el brasileño firmó con los 'Culés'.



Lamentablemente para los intereses del también exjugador del Inter de Milán, Valverde ha empezado a contar más con Dembélé en su once. Si bien marcó un gol ante Levante por Copa, el nivel del atacante sudamericano viene siendo cuestionado.