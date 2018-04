Para el ‘Cholo’ es uno de los indiscutibles de su plantilla; para el Barcelona puede ser la opción para reemplazar a Samuel Umtiti si es que el francés decide no renovar con los culés. En medio de los rumores que ubican a Antoine Griezmann en Cataluña, aparece otro jugador ‘colchonero’ que interesa a Ernesto Valverde y la directiva azulgrana.



Lucas Hernández sería el reemplazante ideal para el galo, que hasta la fecha no amplía su vínculo con el Barcelona. De acuerdo a medios españoles, el joven francés de 22 años, que debutó hace unos días con la Selección de Francia, cumple el perfil que quieren en el Camp Nou, por lo que su fichaje se convertiría en prioridad si es que Umtiti decide marcharse a la Premier League, con el pago de su cláusula de rescisión de 60 millones de euros.



El panorama tampoco es bueno para Yerry Mina, quien sería prestado a otra institución de La Liga para que tenga el roce que necesita para ser un crack en Europa. Lucas Hernández, por su parte, es un jugador que cada vez se ha ganado un espacio para Simeone e interesa a otros cuadros en el ‘Viejo Continente’, a unos meses de que se reabra el libro de pases.



En el Camp Nou gusta la juventud y la proyección de futuro que tiene el central del club rojiblanco. Griezmann podría no ser el único en cambiar el Wanda por el Camp Nou la próxima temporada.