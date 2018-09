Barcelona sonríe en La Liga y la Champions League. Líderes en el campeonato español y goleada al PSV Eindhoven en la primera fecha del Grupo B, los culés se sienten conformes con el rendimiento de los dirigidos de Ernesto Valverde. Messi ha vuelto a ser ese goleador de antes y Dembélé se ha destapado en las primeras fechas para generar elogios. Y ni qué decir de Ivan Rakitic , que mantiene el ritmo como uno de los mejores del mundo.



Ante ello, la prensa catalana se preguntaba por su renovación de contrato y un aumento salarial para uno de los mejores jugadores del club. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente Josep Maria Bartomeu? Bueno, tiene el deseo, pero el presupuesto no puede permitirse cumplir con esos gastos, acuerdo a sus propias palabras a los medios de prensa.



“No podremos hacer el gesto que le debemos”, indicó el mandamás a la cadena de ‘Onda Cero’, a lo que Ivan Rakitic simplemente aceptó la sinceridad de Bartomeu. “Quiero que la gente esté contenta conmigo. Ha sido una decisión mía quedarme aquí porque estoy feliz. A partir de ahí, lo que venga ya vendrá. No cambiará nada por mi parte”, expresó el mediocampista azulgrana a las declaraciones de su presidente.



Rakitic, que rechazó importantes ofertas como la del PSG este verano en el mercado de fichajes, recordó que “las palabras en general no significan mucho en el fútbol. Lo importante es lo que demos en el campo”. Y añadió: “Mi familia y yo estamos muy contentos y eso es lo más importante para mí”. Todo un ejemplo para jugadores madridistas, de acuerdo a los propios medios españoles. Como se recuerda, Cristiano Ronaldo y Modric pidieron aumentos salariales para no irse del Real Madrid. Uno finalmente se fue, otro se quedó.