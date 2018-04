FC Barcelona y el crack que podría perder 80 millones de euros (no es Umtiti)

Primero ha sido Samuel Umtiti el que ha revelado que tiene varias ofertas de clubes de Europa por sus servicios. Y ahora hay otro jugador que podría salir del Barcelona para la próxima temporada: nada menos que Ivan Rakitic , uno de los pilares del ADN azulgrana. El volante tiene 30 años y espera una renovación de contrato con los catalanes, la cual podría ser su último ‘gran vínculo’ como profesional, por lo que el croata espera una fuerte suma de dinero.



De no ser así, tal como revelan medios en España, el mediocampista forzaría su salida del club a cambio de una cifra mayor a los 80 millones de euros. Rakitic se encuentra a gusto en la institución culé, sin embargo, conforme van pasando las temporadas, jugadores de buen pie como él reciben mejores salarios en Europa, por lo que una ‘presión’ a la dirigencia sería lo óptimo para tener una mejora salarial, la cual ronda los ocho millones de euros.



En pasados meses, Rakitic ha sido del interés de varios cuadros en la Premier League, por lo que ello podría continuar en el próximo mercado de pases. De acuerdo a medios ingleses, el croata es pretendido por el Arsenal y Liverpool, respectivamente. Arsene Wenger lo quiere para que se asocie con Mesut Ozil y Klopp necesita de un jugador de calidad que sustituya a Coutinho en su equipo. Sí, es cierto que no cumplen las mismas funciones, pero la polivalencia de Rakitic siempre ha sido del atractivo del técnico alemán. Desde que estaba en Sevilla hasta su presencia ahora en el Barcelona.



Barcelona no se encuentra dispuesto a vender al jugador, aunque hasta el momento no ha llegado una oferta que los haga estudiar una posible venta. Valverde tiene en mente a Rakitic para la próxima temporada, su juego encaja en el ADN azulgrana, aunque los rumores siempre saldrán a la luz. No es el primero de ellos, seguramente no será el último que llega desde Inglaterra. Un jugador de la calidad del croata siempre será del gusto de varios entrenadores.