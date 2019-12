El holandés Frenkie de Jong ha brindado una entrevista al diario ‘De Telegraaf’, medio para el que ha repasado sus primeros meses como jugador del FC Barcelona. Además, no ha descartado la pronta llegada de su gran amigo y excompañero en el Ajax Matthijs de Ligt.

El volante de 22 años del equipo azulgrana afirmó que el fichaje de De Ligt por la Juventus, luego de meses de rumores que lo situaron como refuerzo ‘Culé', no impide que el defensor central pueda llegar a Can Barça en un futuro no muy lejano.

“De Ligt puede jugar en el Barça en poco tiempo. Que haya ido a Italia no altera el hecho de que podrá jugar en el Barcelona en unos años. Ha tomado la decisión correcta, le está yendo bien en Turín”, dijo De Jong sobre su compañero en la selección de Holanda.

De Jong llegó al Barcelona a mediados de 2019. (Foto: AFP)

Su primer medio años de azulgrana

“Llevo casi medio año aquí en Barcelona y mi participación en minutos es excelente. He podido jugar mucho y estoy muy feliz con eso. Cada instante como centrocampista, lo disfruto todos los días. Cada vez que voy al entrenamiento, me siento cómodo. Todo en el FC Barcelona es realmente genial”, dijo.

Fascinado con la Ciudad Condal

“Estoy muy satisfecho en todos los ámbitos. Amsterdam es una ciudad fantástica y la pasé muy bien allí. Pero Barcelona es igual de hermosa. Tienes una playa en la ciudad, buenos restaurantes, mejor clima, es genial estar aquí. Puedes sentarte en una terraza aquí en diciembre. Hace catorce grados y hace sol, por lo que no necesitas guantes, no como en el invierno holandés, a dos grados, con viento y lluvia. Aquí entrenarás todos los días con una sensación maravillosa “, confesó.

