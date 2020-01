Cuando Matthijs de Ligt rechazó la oferta del FC Barcelona para firmar por la Juventus, muchos pensaron que el dinero había influenciado en su decisión. Sin embargo, Mino Raiola, agente del futbolista holandés, ha revelado los detalles del ‘no’ de su representante al club azulgrana.

En una entrevista con ‘Voetbal International’, el italiano ha explicado que De Ligt no quiso ir al Barcelona por temor a la competencia. Con dos centrales consagrados como Gerard Piqué y Clement Lenglet, el ex del Ajax entendió que no tendría muchos minutos de juego.

“¿Crees que alguien como Piqué se haría a un lado?”, respondió Raiola a su entrevistador y luego contó que en Camp Nou pensaron que, al tener asegurado el fichaje de Frenkie de Jong, el de De Ligt no representaría un gran problema.

“En Holanda casi piensan que el Barça es un club holandés y no un extranjero, por lo que lo vieron como una especie de sacrilegio. Los catalanes pensaron: si De Jong viene, él también... en resumen, lo trataron como a un queso”, dijo.

Por último, Raiola ha revelado que el joven central holandés, ganador del premio ‘Kopa’ en 2019, tiene todo el respaldo de la dirigencia de la Juventus, en especial del vicepresidente Pavel Nedved.

“A menudo hablo con Nedved, que es como un hijo para mí, y él me dice: ‘Mino, esto es aún más loco que yo, es un Balón de Oro’“, explica.

