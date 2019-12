Las cosas sí se pueden poner peores. Mientras Diego Simeone presiona al club para reforzar el ataque, incluso advirtió que evaluaría irse si no le traen un delantero de élite (a Cavani, por ejemplo), ahora el argentino tendrá que hacer frente a un nuevo problema: Thomas Lemar no arrancará el 2020. Según comunicó el propio Atlético de Madrid, el internacional francés sufre una lesión en la musculatura isquiotibial del muslo derecho, aunque el club no ha revelado el alcance de la lesión ni mucho menos el tiempo que estará de baja.

“Thomas Lemar sufre una lesión en la musculatura isquiotibial del muslo derecho. El internacional francés se ha sometido a unas pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra que han confirmado el alcance de la lesión. Queda pendiente de evolución”, reza el comunicado de los ‘colchoneros’.

Lo más seguro es que Lemar se pierda el choque ante el Levante por LaLiga el sábado, aunque lo que realmente preocupa en el Wanda Metropolitano, es que no pueda llegar en óptimas condiciones al encuentro frente al Barcelona por la Supercopa de España, el próximo jueves 9 de enero.

Thomas Lemar no ha podido arrancar aún en la temporada: ha disputado 21 partidos, pero no ha visto portería y tampoco ha repartido ninguna asistencia. Su lesión ocurre en medio de los rumores que apuntan el interés del Arsenal por contar por los servicios del francés.

