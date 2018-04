Barcelona busca un ataque tan letal como lo fue la sociedad entre Messi, Luis Suárez y Neymar. Luego de la partida del brasileño, Ousmane Dembélé llegó entre bombos y platillos, pero tan solo una temporada después, el delantero galo se iría por la puerta falsa para coger partidos y experiencia, lo que el Barcelona precisamente no tiene, si es que quiere terminar con el reinado del Real Madrid en la Champions League. Esta es la situación de Dembélé.



A raíz de las intenciones del Barcelona por fichar a Antoine Griezmann, tal como revelan medios españoles, Barcelona sabe que el francés no tendría los minutos para coger ritmo de juego en el ADN culé, por lo que una cesión sería lo más adecuado para el seleccionado de Francia a estas alturas. Griezmann está acostumbrado a La Liga y competiciones europeas; Dembélé, por su parte, tiene tan solo 20 años y puede explotar mejor su fútbol en un equipo con menores objetivos.



En cuanto a su estilo de juego en el equipo, Jon Aspiazu, la mano derecha de Ernesto Valverde, en la previa del partido en que el Barza logró La Liga 25 de su historia en Riazor, ya habló con franqueza de las carencias actuales de Ousmane Dembélé.



Jon Aspiazu analizó la titularidad de Dembélé y dejó una frase transparente que explica la poca continuidad del francés durante la temporada: “Es un jugador que estaba poco acostumbrado a trabajar tácticamente y estamos trabajando ese aspecto. Queremos que se vaya acoplando a nuestro juego poco a poco, que tenga mayor continuidad”, agregó en la interna de la institución catalana. Por ello, una cesión y no una futura venta.



En el Barcelona también se analiza la compra de Dembélé con una posible cesión de Dembélé para el Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Ousmane tiene velocidad, regate e ida y vuelta, precisamente lo que el técnico argentina desea en sus jugadores. ¿Qué deparará de Dembélé? Habrá que ver qué sucede en el mercado de pases.