En Barcelona preparan fichajes de cara temporada 2019-20. El pasado martes la prensa inglesa reportó que los culés preparan una oferta de 70 millones de euros para contar con Anthony Martial, delantero del Manchester United. Además de la posible llegada del atacante francés, también se cocinan algunas salidas. Una de las que está casi confirmada es la de André Gomes. Así lo apunta el diario Sport en su edición digital.

El citado medio catalán sostiene que la decisión ya está tomada y que tanto André Gomes como la dirigencia del Barcelona han llegado a un acuerdo. Solo se espera la final de la Copa del Rey contra Sevilla este sábado y las últimas jornadas de la Liga Santander (en la que los azulgranas se perfilan como nuevos campeones).

Es más, fue el mismo André Gomes quien hace algunos días mostró su incomodidad en el plantel culé. "No me siento bien cuando juego. No estoy disfrutando lo que hago. Los primeros seis meses me fueron bien, pero todo ha cambiado ahora. Se ha vuelto todo como un infierno", dijo en entrevista con la revista Panenka.

Como se recuerda, el volante portugués llegó al cuadro del 'Barza' a mediados de 2016 procedente del Valencia. En el elenco del Mestalla fue uno de los mejores, pero cuando cambió de piel no mostró el nivel que tenía en el conjunto 'che'.

De otro lado, en Barcelona ya perfilan lo que será la finalísima de la Copa del Rey ante Sevilla en el Estadio Wanda Metropolitano. Los culés vienen de empatar 2-2 contra Celta de Vigo en Balaídos por la Liga Santander (presentaron un equipo alterno para dar descanso a sus titulares habituales).