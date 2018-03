No goza de la confianza para poder suplir con naturalidad a Piqué y Umtiti. Llegado desde Palmeiras, Yerry Mina arribó a Cataluña con la ilusión de hacer historia con el Barcelona , pero la adaptación a los culés ha sido más dura de lo que se creía. El central colombiano prácticamente no tiene minutos de juego y ni espacio ante la presencia de Thomas Vermaelen, el primer suplente para Ernesto Valverde si sus dos centrales titulares se lesionen. Por ende, el futuro del ‘cafetero’ estaría definido para la próxima temporada en Europa.



El Barcelona buscará cederlo para darle más roce para que luego de un par de temporadas, el convocado por José Néstor Pekerman para Colombia sea indiscutible en el equipo. Por eso, el mensaje hacia Yerry fue el de paciencia y confianza de que algún día podrá ser titular en cuadro azulgrana, mas no en la actualidad en donde debe acostumbrarse al ADN catalán.



Conoce un poco más de la vida de Yerry Mina. (Video: Fernando Falco)

La incómoda situación del 'cafetero' ha generado que Palmeiras, club que lo vendió a España, haya mostrado interés en obtener una cesión para que el futbolista no pierda forma y termine de consolidarse jugando.



Según el periodista Marcel Rizzo de 'UOL', el cuadro paulista estará atento en caso Barcelona esté de acuerdo con prestar a Yerry Mina en la siguiente temporada, en caso el 'colocho' no logre adaptarse. El comentarista reveló que no solo Palmeiras está tras los pasos del defensor, también Cruzeiro, Flamengo y Gremio consultarán con los catalanes si es posible incorporar al central a alguno de esos planteles.



No obstante, la respuesta inmediata del Barcelona llegará solo si hay una oferta de cesión de algún equipo en Europa, no habrá nada relacionado con instituciones de Sudamérica.