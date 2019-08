Se dio cuenta que no puede ser titular en el Barça y renovará para irse cedido a otro club top de LaLiga

Queda poco para el final del mercado de fichajes 2019 y el Barcelona trabaja en las salidas de los jugadores con los que Ernesto Valverde no contará en este temporada. Uno de ellos es nada menos que Rafinha , el jugador que se iría cedido al Valencia de Marcelino Toral.



Según el diario 'Don Balón', el jugador hispano-brasileño se ha dado cuenta que con tantas estrellas en la delantera del Barcelona, como Messi, Griezmann, Suárez, Dembélé y probablemente Neymar, no está en capacidad para ser titular.



Es por eso que para evitar ser suplente durante toda la temporada, ha decidido renovar con Barcelona y luego salir cedido al Valencia, donde ya le esperan con los brazos abiertos. El equipo de Peter Lim no puede asumir el costo total de su ficha (30 millones de euros), por lo que, por el momento, solo lo quieren prestado.

Rafinha. (Getty Images) Rafinha. (Getty Images)

Alista su despedida del Barcelona

Antes de salir del Barcelona, Rafinha ha sido convocado para el partido de este sábado de los 'Culés' ante el Osasuna. Por la fecha 3 de LaLiga Santander, el equipo de Valverde visita Pamplona y el hispano-brasileño figura en la lista.



Esta es la lista de jugadores que viajan para medirse al Osasuna: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Rafinha, Lenglet, Wague, Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Umtiti, Iñaki Peña, Pérez y Ansu Fati.



Quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica Todibo y Aleñá, y por lesión Suárez, Messi, Dembélé, Neto y Junior.

