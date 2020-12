Escándalo en FC Barcelona . Joan Laporta es uno de los postulantes a quedarse con la presidencia del club catalán en las próximas elecciones que se realizarán en el conjunto ‘Culé' tras la ya conocida salida de Josep María Bartomeu de la escuadra azulgrana.

El candidato es uno de los favoritos a quedarse con el cargo, pero una confesión podría hacer que tambalee en las preferencias del electorado del Barça, luego de darse a conocer una artimaña que utilizó en 2003 para ganar en las urnas.

Y es que, según contó el publicista Lluís Bassat en diálogo con Catalunya Ràdio, Joan Laporta tuvo un escandaloso negocio bajo la mesa antes de convertirse en el presidente de FC Barcelona, el mismo que involucra al David Beckham y a Rustu Recbec.

“Llamé al responsable de la agencia de publicidad que lleva la cuenta del Manchester United, que es del grupo Ogilvy. Esta persona hacía pocos días se había ofrecido, en mi despacho, a encontrar patrocinadores para el Barcelona como ya hacía con el United. A este señor tan predispuesto yo le llamé y le dije ‘Laporta dice que ha fichado a Beckham’. Y me dijo ‘no, no, al contrario, ya está fichado por el Real Madrid’”, inició el relato del publicista.

“Le pregunté entonces cómo podía ser, pues, que la web del United anunciase que Beckham fichaba por el Barça. Me respondió: ‘Ya verás como este anuncio sólo sale un día, solo hoy. A partir de mañana ya no dirá nada porque es el acuerdo que han hecho. Ya verás que si Laporta gana, el Barcelona fichará un jugador que tendrá como mánager al hijo de Ferguson’. Y, efectivamente, llegó Rustu , portero extracomunitario”, finalizó Bassat.

¿Se repite el discurso con Lionel Messi?

Joan Laporta no descartó que Lionel Messi pueda renovar una vez más con FC Barcelona, aunque para hablar de ello, primero tendrá que ganar las elecciones. “Tenemos contacto con Leo, se que me aprecia, nos respetamos, pero no hemos hablado de la renovación. Necesito ser presidente para cumplir la propuesta que le pueda hacer. Messi te garantiza a aspirar a poder ganarlo todo. Quiero que se quede en el Barça”, señaló.

