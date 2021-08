Junto a Antoine Griezmann y Philippe Coutinho, Samuel Umtiti es uno de los jugadores que el FC Barcelona quiere sacarse de encima en el presente mercado de fichajes. El central francés se encuentra en horas bajas hace mucho tiempo y el dineral que percibe como salario no es acorde a su rendimiento. Es por esa razón que la directiva que preside Joan Laporta busca una cesión o venta definitiva. Sin embargo, el campeón del mundo en Rusia 2018 no se la pone fácil. Según el diario ‘Sport’, ‘Sam’ solo piensa en un equipo top para dejar la Ciudad Condal.

Tal como apunta la citada fuente, Umtiti no quiere pasar de un club como el Barcelona, que pelea todos los títulos en la temporada, a uno que ni en competencias de la UEFA participa. Semejante exigencia ha complicado las negociaciones para su salida ya que las clubes no ofertan por el galo no son de gran perfil.

“El central francés quiere elegir proyecto deportivo y aspira a ir a algún equipo Champions o con opciones de ganar algún título. Por ahora, esta opción no ha llegado y el futbolista sí ha desestimado alguna oferta que hubiese sido favorable para los intereses del club blaugrana”, publica la citada fuente.

En el primer encuentro de pretemporada ante el Nastic, Umtiti hizo pareja con Gerard Piqué. Ante el Girona volvió a alinear, pero debido a la reciente incorporación de Eric García y consolidaciones de Ronald Araujo y Óscar Mingueza, el zaguero central parte con desventaja con sus compañeros.

En la temporada pasada, Umtiti disputó 13 encuentros en LaLiga, pero solo seis de ellos fue titular: los dos encuentros ante Elche y Granada, y luego frente al Osasuna y Athletic Bilbao. Ahora, aunque no hay información oficial acerca de un posible destino, en Europa se habla de un interés del Olympique de Lyon, club al cual llegaría en condición de préstamo.

Cabe recordar que los jugadores que ya no forman parte del conjunto blaugrana son Jean-Clair Todibo (Niza), Juan Miranda (Betis), Francisco Trincao (Wolverhampton) y Matheus Fernandes (libre).





