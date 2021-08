El Barcelona se encuentra a horas de anunciar su próxima baja para la temporada 2021-22. No se trata de Martin Braithwaite o Antoine Griezmann, sino de un canterano que ha decidido dejar el cuadro azulgrana para sumar minutos y seguir creciendo en su carrera: Alex Collado. Hace unos días, el volante de 22 años dejó en claro que solo continuaría siendo jugador ‘blaugrana’ si empezaba a ganar más regularidad con Ronald Koeman. Sin embargo, la poca participación que ha tenido en la pretemporada marca su salida rumbo al Brujas de Bélgica.

“Yo no voy a jugar con el filial. O me quedo en el primer equipo o me iré, pero mi prioridad es luchar para quedarme aquí, pero no se puede tampoco descartar nada”, dijo Collado después de la victoria del Barcelona sobre Nastic, la primera de la pretemporada. Su advertencia no se escuchó en el banquillo.

Barcelona renovó al jugador de 22 años hasta el 2023, ejerciendo una cláusula que le exigía al club usar a Collado en el primer equipo. De ahí la seguridad del futbolista. Según el diario ‘Sport’, ha sido el propio volante el que más se ha movido en búsqueda de un club que le dé más minutos en cancha.

Alex Collado se va cedido a Brujas por una temporada y sin opción a compra.

Collado debutó como profesional hace dos años bajo las órdenes de Ernesto Valverde, pero la temporada pasada no jugó ni un solo minuto con Koeman. En Brujas, club al que se va cedido por una temporada y sin opción de compra, espera ganar más regularidad y volver en 2022 para pelear el puesto.

De firmar por Brujas, Collado sería la quinta baja del Barcelona para el 2021-22. Los otros jugadores que ya no forman parte del conjunto blaugrana son Jean-Clair Todibo (Niza), Juan Miranda (Betis), Francisco Trincao (Wolverhampton) y Matheus Fernandes (libre).

Cabe precisar que Lionel Messi también dejó de ser futbolista del cuadro azulgrana, aunque todas las salidas que se están dando tienen como objetivo reducir la masa salarial para renovar el vínculo con el astro argentino.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO