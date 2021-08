El peruano Luis Abram se ha convertido en nuevo jugador del Granada de España. Allí, el defensor nacional estará bajo las órdenes de Robert Moreno, el entrenador que de la noche a la mañana pasó de ser asistente técnico a jefe del banquillo de la selección española. La oportunidad de vestirse con el buzo de la Roja le llegó del cielo, pero significó también romper relaciones con Luis Enrique Martínez después de haber trabajado juntos casi una década. El actual DT de los ibéricos no se tocó el corazón y lo echó de su staff públicamente acusándolo de deslealtad y ambición desmedida.

Nacido en la ciudad de Barcelona el 19 de septiembre de 1977, Robert Moreno González se graduó en Comercio y Relaciones Internacionales en la Universidad de Barcelona. Llegó a trabajar en unos grandes almacenes de Cornellá y se formó como técnico en equipos como Hospitalet, Castelldefels y Damm, entre otros, para llegar a la cantera del club azulgrana, lugar donde conoció a Luis Enrique.

Moreno empezó a trabajar como segundo del entrenador asturiano en el Barcelona B y no se separó más de él. Así, estuvo al lado de ‘Lucho’ en sus etapas al frente de AS Roma, Celta de Vigo, el primer equipo del Barça y la selección española. En Camp Nou, y desde el banquillo, Robert fue parte del histórico triplete del 2015 (Liga Santander, Champions League y Copa del Rey).

Su especialidad era el estudio de los equipos rivales, análisis de partidos e incluso las acciones de estrategia. Su labor, imprescindible para Luis Enrique. Su unión, más que estrecha. Semejante relación terminó en un tándem para la selección de España después del Mundial 2018. El asturiano tomó las riendas de la Roja con Robert Moreno de asistente, pero no duraría demasiado.

El 19 de junio de 2019, solo once meses después de haber asumido el cargo, Luis Enrique renunció como entrenador por motivos familiares, que en principio no reveló. En la RFEF no lo pensaron demasiado y nombraron a su fiel asistente como el nuevo técnico, sin imaginar que sería el inicio de una ruptura entre el asturiano y catalán.

Los números de Robert Moreno al mandó de la selección española, que por ese entonces buscaba la clasificación a la Eurocopa 2020, no fueron malos. De hecho, obtuvo siete victorias y dos empates en nueve partidos en el banquillo español. Sin embargo, tras guardar varios meses de luto por la muerte de su hija, Luis Enrique quería su puesto de regreso.

El 18 de noviembre de 2019, luego de una victoria por 5-0 sobre Rumanía, España anunció la destitución de Moreno y la reincorporación de Luis Enrique. Al inicio se pensó que Robert volvería a ser su segundo al mando. Sin embargo, el exentrenador del Barcelona informaba al mundo entero que no lo quería más en su equipo. Divorcio total tras casi una década compartiendo el banquillo.

En conferencia de prensa, Luis Enrique contó que luego de sostener que luego de sostener una reunión con Robert Moreno, percibió que el catalán no quería dejar el banquillo español hasta después de la Eurocopa, torneo al que él clasificó con la Roja. Para ‘Lucho’, su exasistente había caído en la deslealtad y ambición desmedida.

“El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. No Rubiales, ni Molina ni la Federación. El desencuentro con Moreno viene el 12 de septiembre. Ese fue el único día que tuve contacto con él. Me llamó, tuvimos una reunión en mi casa y percibí que quería hacer la Eurocopa y que después, si yo quiero, volvería a ser mi segundo. Lo veía venir por los acontecimientos de las últimas semanas”, reveló el otrora técnico de la Roma.

“Voy a ponerme en el otro punto de vista: entiendo que le haga ilusión, que es la oportunidad de su vida, ha trabajado mucho y es ambicioso, que es una cualidad a valorar, pero para mí es desleal, yo no lo haría y no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida no es un a virtud, sino un gran defecto”, agregó el entrenador.

Así las cosas, Robert Moreno salió de la Roja por la puerta falsa y con un aluvión de críticas sobre su persona. Solo un mes después de este acontecimiento, el entrenador español encontró trabajo en AS Mónaco, pero las cosas no salieron como las deseó. De 13 partidos dirigidos ganó cinco, empató en tres y vio la derrota en cinco oportunidades.

Para la temporada 2021-22, el Granada lo sumó a sus filas por dos años con la ilusión de conseguir nuevamente la clasificación a una competencia de la UEFA. Con Moreno y Abram los nazaríes van por cosas grandes en esta campaña.

