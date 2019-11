La relación de Gareth Bale en el Real Madrid, tanto con la afición como con la directiva, parece irreconciliable. Si a inicios de esta temporada parecía que el futbolista tendría alguna oportunidad de ser realmente importante en el primer equipo, no pasó mucho tiempo para que vuelva a estar en el ojo de la tormenta. Una nueva lesión lo alejó de los campos pero, sorpresivamente, reapareció en una convocatoria con su selección.

Al parecer, el tiempo del atacante en el Bernabéu ya se agotó, como también la paciencia de los hinchas, que no quieren ver más a Bale en la ‘Casa Blanca’. Así como hace no mucho no querían ver vestido de ‘blanco’ a Karim Benzema, por su poca efectividad de cara al arco. Aunque el francés, finalmente, se reconcilió y hoy es el jugador más importante de Zidane en materia ofensiva.

Otro que aparece en esta lista es Neymar. El brasileño llegó como la gran figura al PSG, pero jamás pudo brillar como lo hizo en el Barcelona. Y entre sus lesiones, problemas extradeportivos y su último intento por marcharse de París en el mercado de fichajes, lo llevaron a ser resistido por la afición en el Parque de los Príncipes.

A continuación, repasa otros casos similares, incluso en selecciones, de futbolistas resistidos por los hinchas de su propio equipo.

