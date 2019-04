No tuvo piedad de Pep: exjugador destapó su mala relación con Guardiola

"Le dije a Guardiola: 'Te disculparás conmigo, porque soy yo el que hará que el Barcelona gane, no Lionel Messi.' Esa era la situación en aquel momento. Messi emergería más tarde, pero puedes preguntarle a Xavi, Iniesta y a los otros, esa fue mi era", indicó el camerunés en una entrevista con beIN Sports sobre su mala relación con el técnico catalán.



Temporada 2008-2009. Barcelona ganaba todos los títulos en su haber y se concluía que era uno de los mejores equipos de la historia. Los catalanes revolucionaban con la posición de Lionel Messi en su función de delantero centro, mientras que Samuel Eto’o pasaba a la banda. La decisión no le gustó mucho al camerunés, que igual jugaba y marcaba goles para el cuadro azulgrana. Tanto a favor en la temporada, Pep igual decidió venderlo al Inter de Milán.



"Pep ha vivido toda su vida en Barcelona, pero durante los años que yo pasé en Barcelona, él no entendía a la plantilla. No vivía la vida de nuestro grupo (…) Fui yo el que hizo ganar al Barça y Pep me pediría perdón", consideró el jugador de Qatar SC de 38 años.



La situación no fue así. Guardiola meditó mucha la decisión de vender al atacante y finalmente apostó por el trueque con Zlatan Ibrahimovic, quien solo estuvo una temporada en el club y también confiesa una mala relación con el entrenador del Manchester City. Los dos terminaran llevándose mal con Pep, el catalán solo hizo más grande su historia.



"Mi abogado me dijo que el club me había puesto a la venta en el mercado. Le dije: '¿De verdad?' Y me dijo sí, a petición de Guardiola", recordó el delantero internacional con Camerún. Eto’o volvió a ganar la Champions League con los italianos, Pep siguió acumulando títulos. Simplemente no se llevaban y así terminó siendo esa relación entre ambos.



► Llamada repentina a Florentino: el jugador de Juventus que quiere ir al Real Madrid por no tener espacio con Cristiano



► ¡ Escándalo en Bayern Munich! Jugadores se fueron a los puñetazos en entrenamientos



► ¿Juega o no? Barcelona reportó sobre si Messi será baja para la vuelta ante Manchester United



► Closs elogió nuevamente a Guerrero: "Es el delantero más extraordinario de Sudamérica"