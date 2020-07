En el empate a dos goles entre Barcelona y Atlético de Madrid, Antoine Griezmann solo pudo jugar cuatro minutos por disposición de Quique Setién. Semejante decisión del entrenador azulgrana causó molestia en la familia del delantero francés, aunque más lo hicieron las palabras del cántabro.

Y es que al final del partido, Setién afirmó que entendía la decepción de Griezmann por solo jugar el descuento ante el Atlético, sin embargo, descartó pedirle disculpas. Como era de esperarse, ni el padre ni el hermano del atacante galo se quedaron de brazos cruzados y dejaron un mensaje en redes sociales.

“Para hacer este tipo de declaraciones, deberías tener las llaves del camión. No es el caso, porque eres pasajero”, publicó en Instagram Alain Griezmann, padre del galo, que minutos después borró el ‘post’ ante la gran repercusión que había causado.

Por parte del hermano de Antoine, Theo Griezmann, tampoco dudó en explotar contra el entrenador azulgrana con algunos mensajes en Twitter que más tarde eliminó. Sin embargo, no contó con las capturas de pantalla que tomaron los internautas.

“Me dan ganas de llorar, en serio”, se leía en el primer tuit . “2 minutos…”, publicó en alusión al tiempo que iba a jugar su hermano ante el Atlético de Madrid.

El DT del Barcelona dio una explicación

“Normalmente no hago cambios tan tarde si no es para perder tiempo. Confías que un jugador como él tenga una acción puntual que te gane el partido. Sé que es duro. Mañana hablaré con él. No le pediré disculpas, pero entiendo que se pueda sentir mal y yo también me siento mal por él porque es un gran futbolista y una gran persona”, dijo Setién a Movistar+.





