Aunque parecía que el mercado de pases ya estaba cerrado para el FC Barcelona con la llegada de Oriol Romeu –al menos por ahora–, esto podría cambiar en las últimas horas y Xavi Hernández estaría muy cerca de sumar a un nuevo elemento a su plantilla. Eso sí, no se trataría de una compra, sino de un trueque en el que estarían involucradas otras tres partes: Franck Kessié, Federico Chiesa y la Juventus.

Según Calciomercato, la ‘Vieja Señora’ está interesada en el marfileño y dentro de sus opciones no descarta una cesión, así como también el intercambio con uno de los jugadores que desde hace rato vive una relación muy tensa con Massimiliano Allegri. Chiesa desde hace un tiempo no está en buenos términos con el entrenador italiano y vería con buenos ojos una salida a LaLiga.

Las cuentas en la Juventus no están del todo bien y, por más que quieren sí o sí a Kessié, no están dispuestos a gastar cuando en el horizonte tienen varias opciones para negociar con el Barça. En el pasado estos dos clubes ya hicieron algo similar en el trueque que se dio con Miralem Pjanić y Arthur Melo, por lo que un diálogo abierto no sería nada complicado.

En cuanto al FC Barcelona, en la interna desde hace un tiempo tienen buenas referencias de Chiesa y es un mediocampista con un estilo que encaja en lo que propone Xavi como estilo de juego. Es vertical, tiene mucho juego interior y se asocia muy bien. No obstante, existen dudas respecto a su estado físico.

Recordemos que en el pasado mes de enero, el jugador de 25 años se recuperó de una grave lesión en la rodilla y a consecuencia de ello cuenta con muy poco ritmo futbolístico. Así pues, todo se podría definir este fin de semana cuando el cuadro catalán y los de Turín se vean las caras en Estados Unidos, el sábado 22 de julio, por el amistoso correspondiente al Soccer Champions Tour 2023.

Federico Chiesa no ve con malos ojos su salida de la Juventus. (Foto: Reuters)

A pesar de que Franck Kessié siempre ha mostrado su interés de seguir en el Barça, en la interna son conscientes de que hoy por hoy está en la lista de transferibles y con la llegada de Ilkay Gündogan las posibilidades de que sume minutos importantes se reducen. Con este panorama, los catalanes escucharán a la la Juventus y analizarán la propuesta que le ofrezcan, la misma que deberá ajustarse al plan económico de ambos clubes.

“Chiesa es un centrocampista ofensivo, que puede formar en diversas posiciones. Juega por dentro, tiene gol y un gran último pase. Es un futbolista muy apreciado, aunque su ficha es altísima. Habrá que ver si hay acuerdo”, sostiene Sport respecto a este posible trueque y lo que le podría aportarle a la plantilla de Xavi.





¿Cómo le va a Chiesa en la Juventus?

Federico Chiesa llegó a la Juventus en la temporada 2020-21, proveniente de la Fiorentina. Desde entonces suma 94 partidos oficiales, 22 goles y 20 asistencias, todo eso en 5.612 minutos disputados. En cuanto a títulos, el volante italiano solo ha ganado la Supercopa de Italia 2020 y la Copa Italia 2021.





