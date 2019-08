Neymar se 'regala': dos nuevos guiños a cracks del Barcelona tras la goleada al Betis [FOTO]

Neymar sigue siendo un nombre por el que la dirigencia del Barcelona no va a tirar la toalla. Los culés deben agilizar sus conversaciones y poner más pasta en sus ofertas ( PSG ya rechazó un par) para, de una buena vez, definir la vuelta del crack brasilero al Camp Nou. Mientras tanto, el extremo pone de su parte y continúa con sus guiños no solo a la directiva, sino también a los jugadores.

Y es que Barcelona viene de vencer el último domingo 5-2 al Betis como local por la segunda jornada de LaLiga Santander. A través de Instagram, Neymar le dio 'me gusta' a las publicaciones que Antoine Griezmann y Sergi Roberto tuvieron en la mencionada red social luego del cotejo en tierras catalanas.

"¡Qué bonito es marcar en el Camp Nou! Gracias por vuestro apoyo culés, que brillen nuestros colores!", fue lo que había escrito Griezmann en Instagram, acompañado de la celebración de uno de sus goles (doblete) ante los béticos. Ni cortó ni perezoso, Neymar no perdió el tiempo y dejó su 'like' al ex delantero del Atlético de Madrid.

El 'like' de Neymar por la victoria de Barcelona frente al Betis. (Foto: Instagram) El 'like' de Neymar por la victoria de Barcelona frente al Betis. (Foto: Instagram)

Neymar, entre la espada y la pared del 'Barza' y Real Madrid

Por su parte, Sergi colocó un "Primeros 3 puntos de la temporada!! En casa con nuestra afición! Enhorabuena @ansufati por tu debut y @carlesperez7 per el teu gol!!". 'Ney' tiene el sueño de vestir nuevamente la camiseta azulgrana en el pecho.

Sin embargo, Real Madrid también tiene en la mira a Neymar a poco menos de una semana que acabe el mercado de fichajes para esta temporada. PSG quiere a Vinicius Junior como moneda de cambio, pero el presidente Florentino Pérez se ha negado a poner al joven atacante brasilero en la operación.

