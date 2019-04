No me quiero ir, señor Bartomeu: el crack del Barça que luchará por un puesto para no ser vendido

El FC Barcelona hará un retoque a su plantilla en el mercado de fichajes 2019. No solo se trata de contratar jugadores, también de abrirle la puerta a algunos. Y en esa linea, el nombre de Samuel Umtiti marca la la lista de salidas para el verano. Sin embargo, el crack francés ni siquiera pensar en dicha posibilidad.



De acuerdo a información del diario L'Equipe, Umtiti tiene la intención de cumplir su contrato y no piensa en salir a otro club en búsqueda de minutos a pesar de que ya no goza de la titularidad absoluta en el FC Barcelona. Una lesión a la rodilla hizo que su compatriota Lenglet se quede con el puesto.

Aunque varios clubes de Italia e Inglaterra se han acercado al F C Barcelona con intenciones de llevarse a Umtiti, el francés le ha pedido a la directiva, a través de sus representantes, que no escuche ofertas por muy buenas que sean. 'Sam' simplemente no quiere ser vendido.

Samuel Umtiti . (Foto: Getty Images) Samuel Umtiti . (Foto: Getty Images)

Lucha por una chance

De acuerdo a 'Le Parisien', Umtiti entiende que salir del Camp Nou sería dar un paso atrás en su carrera. Si bien son pocas las chances que tiene para desarmar la dupla Piqué-Lenglet, el exjugador de Lyon se esperanza en que la próxima temporada sean muy distinta a la que está por terminar.

Por esa razón, Umtiti ruega a los altos mandos del FC Barcelona que bloqueen jugosas ofertas como las de Juventus o Manchester United. Del '23' azulgrana se ha dicho que podría salir en el mercado de fichajes verano por 80 millones de euros. ¿Qué decidirán al final en Camp Nou?

