No cabe duda que la salida de Gerard Piqué ha dejado un gran vacío en el FC Barcelona, puesto que, ante la baja de Ronald Araújo, el elenco culé necesita jerarquía en la zaga. Si bien el defensor uruguayo está próximo a recuperarse de su lesión, Xavi Hernández, actual director técnico culé, busca incorporar a su plantel a un central que brinde garantías. Eso sí, la idea del club blaugrana era la de sumar al jugador del Athletic, Íñigo Martínez, pero son conscientes de que este traspaso se puede caer, por lo que ya definieron un plan B.

Diferentes medios de comunicación en España aseguran que Íñigo es la opción prioritaria, pero si todo se complica, el Barça seguirá intentado por el fichaje de Aymeric Laporte. Y es que el futbolista gusta mucho al comando técnico de la escuadra catalana y está en la edad perfecta para realizar una inversión.

No es la primera vez que el futbolista español está encima de la mesa blaugrana. Como se recuerda, en el pasado mercado de pases, era una opción que atraía mucho a Xavi Hernández, aunque fue imposible llegar a un acuerdo económico con Manchester City, actual dueño del pase del jugador.

Es necesario mencionar que Laporte llevaba un gran tiempo sin jugar por una lesión en la rodilla. Ante ello, el internacional español se operó en verano del presente año y acaba de reaparecer, por lo que estará disponible para disputar el Mundial Qatar 2022.

Íñigo, la primera opción de Xavi

Pese al interés por Aymeric, el objetivo número uno del elenco culé es Íñigo Martínez, aunque el FC Barcelona no está dispuesto a pagar un precio alto por su salida ahora en enero, teniendo en cuenta que quedará libre en junio. Además, las negociaciones solo avanzarían si el Athletic rebaja su traspaso, algo que aún no está nada claro en estos momentos porque no quieren desprenderse de su estrella.

Cabe resaltar que Laporte es una opción aún más cara, pero el área deportivo del elenco de la Ciudad Condal entiende que se trata de un fichaje con más peso. Acaba su contrato en el 2025 y el Manchester City, por ahora, no ha mostrado disposición de dejarlo salir, pese a que cuentan con recambios suficientes en su puesto.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor