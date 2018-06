Del futuro de Ousmane Dembélé se ha hablado mucho en los últimos días. Que el Barcelona quiere prestarlo, que el PSG lo ha convertido en uno de sus objetivos y más se ha dicho. Sin embargo, en Camp Nou no se imaginan un 2018-19 sin el talento del crack francés. Así lo ha confirmado el propio presidente azulgrana Josep María Bartomeu.



En una visita al Massachusetts Institute of Technology (MIT), para conocer el proyecto de investigación centrado en el análisis deportiva, Bartomeu ha explicado que Dembélé tiene un puesto asegurado para la siguiente temporada y espera que esta pueda ser la de su consolidación.

"Démbéle no se va a ninguna parte. Tanto él como Coutinho son una gran inversión para nosotros. "Son muy importantes para nuestro proyecto y esperamos mucho de ellos", admitió el presidente de los 'blaugranas'.



"Coutinho probablemente en los últimos cuatro meses ha estado muy activo para el equipo, pero Dembélé es un jugador muy joven y talentoso del que esperamos grandes cosas. La próxima temporada será diferente. No es fácil jugar en el FC Barcelona el primer año porque el modelo de fútbol es bastante diferente al del resto", agregó Bartomeu para luego reconocer que sí habrán fichajes.



"Algunos jugadores vendrán, otros se irán. Es normal. Pero no hay duda que, sin decir nombres porque probablemente muchos de ellos están negociando ahora con la gente del club, vendrán nuevos jugadores", finalizó el 'presi'.