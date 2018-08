El FC Barcelona podría sumar otra gran baja en este mercado de fichajes luego del interés que, según el diario 'Mundo Deportivo', el Manchester City ha presentado en el portero holandés Jasper Cillessen , quien cansado de jugar pocos minutos en el primer equipo, podría hacer maletas rumbo a la Premier League.



Como se sabe, el equipo de Pep Guardiola perdió el último lunes a Claudio Bravo. El chileno se rompió el tendón de Aquiles y estará de baja casi toda la temporada. Es por eso que los ingleses buscan un reemplazo de garantías y nadie mejor que el suplente de Ter Stegen.

Es cierto. El mercado de pases de la Premier League está cerrado hace casi dos semanas, pero el reglamento permite fichar para sustituir a un futbolista cuando es por larga enfermedad. Es aquí donde Jasper Cillessen despierta el interés del City. Y a él le agrada la idea.



¿De la banca del Barcelona a la banca del City?

Cansado de vivir bajo la sombra de Ter Stegen y ni siquiera haber tenido chance de tapar en la Supercopa de España, Cillessen quiere minutos, quiere jugar y en Barcelona no le pueden ofrecer más que amistosos y la Copa del Rey. El problema es que en Manchester City su situación no sería tan distinta.



Y es que para Pep Guardiola, Ederson es el indiscutible dueño del arco. De llegar al Manchester City tendría el mismo papel que Claudio Bravo: solo partidos de la Copa de la Liga y FA Cup. En pocas palabras, su suerte no cambiaría mucho.



Siempre según el diario 'Mundo Deportivo', Cillessen tiene una cláusula de salida de 60 millones de euros. Sin embargo, el Manchester City vería la forma de pedir su cesión o lograr otro tipo de acuerdo.