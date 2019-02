Pépé en la órbita de Europa: la condición que pone para irse de Francia

Mucho se habla de él en Francia. Se dice que lo quieren en la liga inglesa, así como el Barcelona. Nicolás Pépé es una de las sensaciones de la Ligue 1 y lo más probable es que el futbolista no continúe en el Lille en la próxima temporada. Puede que no vaya a un club top de Europa, pero sí a uno con mayores pretensiones de títulos. Su representante habló sobre el futuro de los uno de los jugadores más cotizados en las últimas semanas.



Michael N'Cho, ha manifestado en una entrevista a 'Telefoot' les condiciones que pone Pépé para dejar la próxima temporada el Lille y buscar nuevos retos. El asesor del delantero marfileño ha descartado la posibilidad de que se vaya al fútbol chino y ha apuntado que lo más importante es encontrarse con un proyecto que le pueda catapultar a nivel mundial.



"China no entra en los planes de la carrera de Pépé. Su principal objetivo en estos momentos es alcanzar el nivel más alto posible, quedarse allí y empezar a trabajar", explicó el asesor de Pépé, que no ha confirmado si el Barcelona se encuentra entre los clubes que lo siguen.



"Lo que quiere Pépé es ganar muchos títulos y, por qué no, ganar el Balón de Oro. No le favorece este campeonato para su futuro. Él está esperando un buen proyecto y entonces será el momento de escoger", remarcó Michael N'Cho. Ahora se tendrá que ver cuál de los proyectos deportivos le favorece más. Veremos que dice el mercado de fichajes.



