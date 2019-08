''No comments'': la respuesta del Liverpool ante la supuesta oferta al Barcelona por Coutinho

¿El que calla, otorga? Para nadie es una secreto que Philippe Coutinho es uno de los grandes candidatos a dejar el Barcelona para poner rumbo a otra liga. Su bajo rendimiento y los constantes líos con la hinchada 'culé', han puesto al extremo brasileño frente a la puerta de salida. En este sentido, se sabía de un par de equipos de la Premier League que querían al jugador, y este viernes, su extécnico en el Liverpool , Jürgen Klopp, dejó entrever un interés de parte de los 'Reds' por repatriarlo.



" No comments", fueron las primeras palabras del entrenador del Liverpool, al ser cuestionado por el enredado futuro del que fue en su momento una pieza clave en los 'Reds'. "No voy a decir si le ofrecimos o no la oportunidad de venir a Coutinho. No me gusta comentar estos temas", agregó Klopp, haciendo hincapié en el partido de debut que tendrán sus dirigidos este viernes ante el Norwich por la Premier League 2019-20.



" Nuestro mercado de fichajes fue de mirar opciones, valorarlas y tomar decisiones. Eso es lo que hacemos siempre. Si no hubo fichajes es que no había una buena opción para nosotros. No fichamos por fichar", continuó el DT alemán, que utilizó su fina ironía para hablar del mercado de sus otros rivales en el torneo.



Volviendo al tema de Coutinho, cabe recordar que el libro de pases de Inglaterra ha cerrado y el brasileño no podrá pegar la vuelta a la liga inglesa, pese a los rumores que lo ubicaban en el Tottenham de Mauricio Pochettino. Ante un torneo descartado en el camino, Coutinho solo tiene dos senderos hasta el 2 de setiembre: jugar en la Ligue 1 al lado de Kylian Mbappé y Edinson Cavani o mudarse a Italia para jugar en la Serie A.



