El gran objetivo del FC Barcelona en el pasado mercado de fichajes de verano fue Antoine Griezmann. Desde el club hicieron todo para fichar al francés, pero este prefirió quedarse en el Atlético de Madrid. A tres meses del 'no' del campeón mundial en Rusia 2018, el club azulgrana ha revelado los motivos por los que no pudo atar al crack galo.



Según ha explicado Jordi Mestre, vicepresidente del Barcelona, en una entrevista con 'Mundo Deportivo', que Griezmann no haya llegado al Camp Nou se debe quizá al temor de no ser titular indiscutible ante la presencia de grandes jugadores como Messi, Suárez, Coutinho, Dembélé, entre otros.

"Hay jugadores que no quieren venir al Barça porque creen que no van a jugar teniendo a quien tienen por delante, o por temas económicos. Que Griezmann no haya querido venir hay que respetarlo y aceptarlo", dijo Mestre sobre el frustrado fichaje de verano.



Malcom por Griezmann

"La llegada de Malcom Filipe, en este aspecto, no debe entenderse como la de un sustituto para Griezmann, que era la primera opción, sino como un futbolista más para reforzar la plantilla", agregó el vicepresidente del Barcelona sobre el fichaje del brasileño desde el Burdeos francés.