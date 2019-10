Por ahora no: Cristiano lo llamó, pero Juventus descarta su fichaje para enero 2020

Son días difíciles para Ivan Rakitic. Pasó de ser titular indiscutible en el Barcelona a una segunda -hasta tercera- opción de recambio de Ernesto Valverde; recuperó la sonrisa durante su participación en la Eliminatorias a la Eurocopa con su selección, pero su retornó a Cataluña fue algo accidentado por toda la coyuntura política que vive la ciudad; además, se rumorea su salida del club para enero 2020, pero Juventus acaba de descartar su llegada para el mercado invernal.

Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, participó de un acto en Amatrice (al centro del país de la bota) donde recibió el premio 'Manlio Scopigno' como mejor director deportivo del año. Durante el evento, Paratici se dio tiempo para hablar sobre los rumores de la llegada de Rakitic.



" La plantilla está completa y es una de las mejores de Europa, estamos contentos de nuestros jugadores. En enero el club no intervendrá en el mercado, consideramos la plantilla completa ", sentenció. Con ello, le cerró las puertas a Rakitic en invierno, pero dejó la puerta abierta de lo que será el próximo mercado de verano.

"Cristiano me llamó"

Cuando a Rakitic le preguntaron sobre su futuro y la opción de ir a Turín, el croata se mostró optimista, hasta comentó que el mismo Cristiano Ronaldo se había comunicado personalmente con él para pedirle que se anime a dar el salto de país, a un club donde pueda tener la continuidad y protagonismo que merece.

" Cristiano me llamó personalmente para que vaya a la Juventus. Estuvo cerca, incluso todo el equipo me hizo saber que me querían, pero era demasiado caro para ellos. Barcelona pidió 50 millones por mí ", confesó el croata en una entrevista con ‘24sata’.

¿Qué le sucedió a Rakitic al llegar a Barcelona?

Rakitic regresó a Barcelona luego de disputar las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020 con Croacia, pero la vuelta se dio en medio de las protestas que vive la ciudad por las sentencias a los líderes independentistas que se fueron apresados tras el intento fallido de secesión. Los problemas en El Prat hace que la gran movilización deje complicado el transporte para más de uno y eso le pasó factura al croata.

