La aventura de Miralem Pjanic en el FC Barcelona terminó esta semana luego de su fichaje por el Besiktas turco. A pesar de que llegó con bombos y platillos desde la Juventus, en junio de 2020, el volante bosnio acabó saliendo por la puerta falsa tras confirmarse que no figuraba en los planes de Ronald Koeman. Según el diario ‘Mundo Deportivo’, debido a razones tácticas, el también exjugador de la Roma nunca fue del agrado del entrenador neerlandés y así se lo hizo saber desde el primer día que lo vio sobre el campo.

Para el técnico del Barcelona, el perfil de juego de Pjanic no se ajustaba a lo que buscaba para la volante del equipo azulgrana. El bosnio defendía muy atrás, hecho que disgustaba a Koeman. Semejante situación lo obligaba a apostar por otros jugadores como Busquets y De ong.

“Los motivos del entrenador holandés para no contar con Pjanic obedecían a criterios más bien de características que no de calidad. Koeman valoró en todo momento la calidad y la trayectoria de Pjanic, pero para el entrenador azulgrana su estilo de juego no se adaptaba al del FC Barcelona en tanto que el bosnio defendía muy atrás”, publica ‘Mundo Deportivo’.

Siempre según este medio, Koeman respetaba mucho la trayectoria de Pjanic tras su paso con mucho éxito por clubes como Roma y Juventus. Sin embargo, los galones no bastaban para el DT del Barcelona. El bosnio no tenía el perfil deseado. He ahí la falta de oportunidades que terminó sacándolo del club.

Y Pjanic habló fuerte

“Koeman me faltó el respeto. Nunca me estaba hablando y soy un jugador que puede aceptarlo todo. Me gustaría que me explicaran las cosas, no que hagan como si tuviera 15 años y que nada pasara”, explicó el volante en entrevista con el diario ‘Marca’.

De la misma forma, confesó lo que esperaba de Ronald Koeman antes de concretarse su salida en el último mercado de fichajes. “Me hubiera gustado que me dijera a la cara ‘no eres para mí’. El cara a cara nunca existió y no lo entiendo”, agregó el jugador.





