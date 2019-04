¡Se congela solito! El motivo por el cual Jovic enfría las negociaciones con el Barcelona

Luka Jovic es uno de los objetivos principales del Barcelona para la próxima temporada, en la que el club quiere poner en marcha su nuevo proyecto futbolístico. El interés azulgrana por el goleador serbio viene desde hace varios meses y se ha vuelto una de las negociaciones que más se han dilatado. Hoy, su fichaje se encuentra en punto muerto debido a las pretensiones económicas del propio futbolista como su club, Eintracht Frankfurt.

La directiva azulgrana intentó, a principios de año, avanzar las negociaciones con Jovic al considerar que se trataba de una auténtica oportunidad de mercado. El delantero la rompía en la Bundesliga y la idea era anticiparse a los posibles competidores por el serbio. A principios de marzo, hubo un contacto formal y todas las partes se vieron en Milán. El fichaje pintaba bien: a la ilusión de Jovic de llegar al Barcelona se sumaron las cifras que encajaban en una operación perfecta.



Hace poco, en Lisboa, los dirigentes del Barza intentaron mantener un nuevo encuentro con los agentes del jugador. Estaba previsto que Jovic juegue en el Portugal vs Serbia, pero no fue así, por lo que aprovecharon para ir avanzando el fichaje. El Barcelona tiene claro que Jovic es una apuesta al futuro. Si bien el jugador la viene rompiendo, aún no es el crack por el que desembolsarían más de la cuenta. Hoy, su ficha está en 60 millones de euros y el cuadro catalán está dispuesto a ello, pero los agentes del serbio se pusieron las pilas e intentan aumentar el monto aduciendo que hay varios clubes interesados, uno de ellos el PSG.



Es por este motivo que el Barça no ha presentado oferta oficial alguna por Jovic, a pesar de que, desde Alemania, se asegura lo contrario. Los azulgranas creen que los están utilizando y aseguraron que no intentarán avanzar en su fichaje hasta que haya un escenario seguro de negociación. Seguirán en la lucha, pero no van a perder la cabeza por el delantero. El entorno de serbio está subastando al delantero y el Barcelona no entrará en este juego.



► Lo perjudican en la Bota de Oro: ESM hablará con Diario Marca para entender por qué no le dan gol a Messi



► ¡Lo dijo el Papa Francisco! "Da gusto ver a Messi, pero no es Dios"



► Malas noticias para Zidane: el mensaje de Solksjaer que alejaría a Paul Pogba del Real Madrid



► Una luz de esperanza: el optimismo de Allegri para tener a Cristiano Ronaldo en la ida ante Ajax por Champions