Con Griezmann y De Ligt: son al menos cuatro los fichajes que prepara el Barcelona

En Barcelona , miran con preocupación cómo su principal rival en España, el Real Madrid, cierra grandes fichajes como Luka Jovic, Ferland Mendy y Eden Hazard, y en Cataluña solo se aseguró a Frenkie de Jong. Los directivo culés no quieren retrasarse en la contienda por asegurar a los mejores en su equipo y ya preparan al menos cuatro fichajes -que podrían aumentar dependiendo los jugadores que dejen el equipo- para este mercado de pases.

Un lateral izquierdo, dos delanteros y un central son los puestos a los que más atención le han puesto en tienda azulgrana. Son los lugares a reforzar, aunque todo depende de los jugadores que terminen dejando el equipo. Por ejemplo, las posibles salidas de Cillissen o Semedo preocupan al club y podrían asumir más incorporaciones.



Antoine Griezmann es el delantero llamado a ser uno de los principales fichajes del club. El francés es un jugador deseado por gran parte de la institución y su incorporación repotenciaría la delantera. El otro jugador deseado, aunque se le ha complicado en las últimas semanas, es el central Matthijs de Ligt, quien es pretendido por el PSG. Si De Ligt no llega, entonces no se fichará a ningún central, ya que Piqué, Umtiti, Lenglet y Todibo cubren el cupo con garantías.



La otra zona que se reforzará es el lateral izquierdo, para evitar que Jordi Alba juegue todos los partidos de la temporada y que su ausencia no se haga notar. Además, para que tenga competencia en su puesto. A partir de ahí, las salidas marcarán las posibles nuevas llegadas.

► ¿De la Juventus a Inglaterra? Ofrecen 50 millones de euros por Joao Cancelo



► Se filtró todo: la pelea de Neymar con la modelo en París filtrada [VIDEO]



► El sustituto de Neymar favorito en Brasil: el crack que piden para el ‘Scratch’



► El primer sacrificado: ya le anunciaron que deja el Real Madrid pero quiere ir a un club grande