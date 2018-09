El Barcelona tiene en Gerard Piqué a un defensor central de garantías. Lo ha demostrado durante la última década ganando todo tipo de títulos. Sin embargo, como todo en la vida, llega el momento de empezar a ver el futuro. Y los azulgranas lo harán en el próximo mercado de fichajes de verano.



Según reporta el diario español 'Don Balón', el Barcelona busca un futuro reemplazo para el novio de Shakira. En 'Can Barça' confían en que el catalán pueda rendir al máximo nivel un par de temporadas más, pero no quieren dejar escapar a los mejores sustitutos posibles.



Milan Skriniar es defensor del Inter de Milán. (AFP) Milan Skriniar es defensor del Inter de Milán. (AFP)

En esa linea, el defensor que habría entrado en los planes del Barcelona para el 2019-20 sería Milan Skriniar, un jugador del Inter con contrato hasta el 2022. Tiene condiciones como las de Piqué y ficharlo no representaría un gran gasto para el club. ¿De cuánto hablamos? 50 millones de euros.



"La entidad azulgrana quiere aprovechar la falta de avances en la renovación del central eslovaco por parte del Inter de Milán, su actual club, para tratar de hacerse con su fichaje el verano que viene. Una operación que no será nada fácil para la entidad que preside Josep Maria Bartomeu. En absoluto. No en vano, el compromiso de Skriniar con el equipo neroazzurro se prolonga hasta el 30 de junio de 2022", publica la citada fuente.



Siempre según 'Don Balón', Skriniar ha sonado en el Barcelona en un anterior mercado de fichajes. Sin embargo durante las últimas temporadas, el campeón de la Liga Santander se ha decantado por centrales como Umtiti, Mina y Lenglet.